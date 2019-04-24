ФОТО: 150 кг красоты. Как будут выглядеть звезды, если станут втрое толще

Иллюстратор из Аргентины Джей Ти руководствуется девизом "Красота бывает разных размеров". И пририсовывает знаменитостям в графическом редакторе лишние килограммы.
Apkūni pora priešais televizorių
© Shutterstock nuotr.

Результаты своих трудов он публикует в Интернете. Дженнифер Лопес, Памела Андерсон, Кейли Куоко, Селена Гомез, Рэйчел МакАдамс, Леди Гага, Кейт Миддлтон - всех их можно найти в профиле художника. Вот только узнать можно не сразу.

Кейт Миддлтон

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A post shared by Jay Tee (@jaytee_fa_artist) on Apr 23, 2018 at 10:54am PDT


Кейт Бекинсейл

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A post shared by Jay Tee (@jaytee_fa_artist) on Mar 31, 2018 at 6:05pm PDT


Кэмерон Диаз

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A post shared by Jay Tee (@jaytee_fa_artist) on Feb 26, 2018 at 10:16am PST


Джиллиан Андерсон

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A post shared by Jay Tee (@jaytee_fa_artist) on Jan 3, 2018 at 5:28am PST


Джессика Бил

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A post shared by Jay Tee (@jaytee_fa_artist) on Dec 6, 2017 at 4:30am PST


Памела Андерсон

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A post shared by Jay Tee (@jaytee_fa_artist) on Nov 29, 2017 at 5:05am PST


Лана Дель Рэй

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A post shared by Jay Tee (@jaytee_fa_artist) on Nov 7, 2017 at 6:08am PST


Кэтрин Зета-Джонс

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A post shared by Jay Tee (@jaytee_fa_artist) on Feb 20, 2019 at 8:19pm PST


Селена Гомез

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A post shared by Jay Tee (@jaytee_fa_artist) on Jan 9, 2019 at 9:54am PST


Рэйчел МакАдамс

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A post shared by Jay Tee (@jaytee_fa_artist) on Dec 23, 2018 at 12:22pm PST


Героини "Теории Большого взрыва"

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A post shared by Jay Tee (@jaytee_fa_artist) on Dec 7, 2018 at 6:17am PST


Русалочка Ариэль

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A post shared by Jay Tee (@jaytee_fa_artist) on Dec 4, 2018 at 1:58pm PST


Леди Гага

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A post shared by Jay Tee (@jaytee_fa_artist) on Nov 11, 2018 at 4:19pm PST


Пэрис Хилтон

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A post shared by Jay Tee (@jaytee_fa_artist) on Nov 1, 2018 at 10:57am PDT
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