ФОТО: 150 кг красоты. Как будут выглядеть звезды, если станут втрое толще

Результаты своих трудов он публикует в Интернете. Дженнифер Лопес, Памела Андерсон, Кейли Куоко, Селена Гомез, Рэйчел МакАдамс, Леди Гага, Кейт Миддлтон - всех их можно найти в профиле художника. Вот только узнать можно не сразу.
Кейт Миддлтон
Кейт Бекинсейл
Кэмерон Диаз
Джиллиан Андерсон
Джессика Бил
Памела Андерсон
Лана Дель Рэй
Кэтрин Зета-Джонс
Селена Гомез
Рэйчел МакАдамс
Героини "Теории Большого взрыва"
Русалочка Ариэль
Леди Гага
Пэрис Хилтон
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