ФОТО: 150 кг красоты. Как будут выглядеть звезды, если станут втрое толще

Результаты своих трудов он публикует в Интернете. Дженнифер Лопес, Памела Андерсон, Кейли Куоко, Селена Гомез, Рэйчел МакАдамс, Леди Гага, Кейт Миддлтон - всех их можно найти в профиле художника. Вот только узнать можно не сразу.

Кейт Миддлтон



Кейт Бекинсейл





Кэмерон Диаз





Джиллиан Андерсон





Джессика Бил





Памела Андерсон





Лана Дель Рэй





Кэтрин Зета-Джонс





Селена Гомез





Рэйчел МакАдамс





Героини "Теории Большого взрыва"





Русалочка Ариэль





Леди Гага





Пэрис Хилтон



