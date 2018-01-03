Анна Шарипова
Модель из Казахстана покорила сердце чемпиона мира — футболиста дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле. Пара познакомилась на модном показе в Берлине. Анна учится на архитектора и становится все более известной в Германии благодаря своим проектам.
Джорджина Родригес
Бывшая продавщица из бутика Gucci с фигурой чемпионки мира по фитнесу — возлюбленная звезды мадридского "Реала" Криштиану Роналду. Португалец начал встречаться с Джорджиной после расставания с российской моделью Ириной Шейк в 2015 году, а в ноябре минувшего года испанка родила футболисту дочку Алану Мартину.
Сестры Коффи
Холли-Дейзи, Элли-Джин, Бонни-Лу и Руби-Ли — австралийские сестры-близнецы, которые известны не только странноватым двойными именами, но и возмутительно прекрасными спортивными фигурами, а также любовью к серфингу.
Мария Ласицкене
Российская легкоатлетка — бесспорный лидер минувшего сезона в прыжках в высоту. Мария обрадовала свою страну в трудный для российского спорта период, завоевав золото на чемпионате мира в Лондоне под нейтральным флагом.
Александра Тисленок
Бывшая легкоатлетка, ставшая моделью, рафтингисткой и любительницей тенниса после серьезной травмы. Самая сексуальная спортсменка Казахстана 2015 года по версии портала Nur.kz.
Дэниз Буэно
В апреле 2017 года модель Дэниз Буэно отсудила матч любительской бразильской лиги в белоснежной блузке, надетой на голое тело. Из-за жары Дэниз часто обливалась водой. Футболистам было не до игры, но в обиде никто вроде бы не остался.
Бьянка Гаскойн
Приемная дочь известного в прошлом английского футболиста Пола Гаскойна — модель, телеведущая и большая любительница фитнеса. Бьянка часами пропадает в спортзале и не поддается дурному влиянию отчима, который практически не выходит из запоев.
Беатрис Бушар
Близнец Эжени. Девушка находится в фантастической форме, хотя ее ничто не связывает со спортом, если не считать того факта, что она — родная сестра известной канадской теннисиситки.
Мария Шурочкина
Звезда сборной России по синхронному плаванию. Мария выиграла олимпийское золото в Рио и семь чемпионатов мира. А еще Маша — родная сестра известной певицы Нюши.
Фируза Шарипова
Чемпионка мира по боксу в легком весе по версиям WIBA и WBU, а также чемпионка Казахстана в первом полусреднем и легком весах. Девушка провела восемь боев на ринге и одержала семь побед. Остается удивляться, откуда в таком прекрасном женственном теле столько силы и ярости.
Позитивного дня! 💋 @sergey_zavileysky @boxing_academy @clinic_luzhniki @cccpfit @ultimatumboxing @expo2017astana @astanamarriott @hotelsalut @elizabethsheremetyeva #moscow #sharipovafiruza #kazakhstan #foto#kazakhstan #цели##сссрюгозападная#бойцовскийклубссср#сссрфитнесс#цель #kazakhstan #26#августа#большойбой#EXPO2017#чемпион#мира#двойной#праздник#день#рождения#боевоесердце #бокс#БОЕВОЕСЕРДЦЕ#
Мария Ермолина
В 2017 году ведущая российского киберспортивного проекта Virtus.pro поучаствовала в откровенной фотосессии для MAXIM и заманила в свой Instargam даже тех, кто до сих пор фотографирует на кнопочную Nokia.
Перед вами наглядная инструкция: как ждать любимого из концертного тура👙На фото я еще оттопыриваю жопку на зеркале🤦🏻♀️ А на деле уже бегаю по кухне с поварешкой наперевес👩🏻🍳🍝🥘🍲 @ikillyagringo в своей Турции каждый день бегал марафоны и я как честная женщина должна вернуть ему жирненькие бока😻как у меня!☺ #ждун #розоваямашечка
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