Анна Шарипова

Модель из Казахстана покорила сердце чемпиона мира — футболиста дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле. Пара познакомилась на модном показе в Берлине. Анна учится на архитектора и становится все более известной в Германии благодаря своим проектам.

⛱ A post shared by Anna Sharypova (@sharypova_nna) on May 20, 2017 at 5:19am PDT

Джорджина Родригес

Бывшая продавщица из бутика Gucci с фигурой чемпионки мира по фитнесу — возлюбленная звезды мадридского "Реала" Криштиану Роналду. Португалец начал встречаться с Джорджиной после расставания с российской моделью Ириной Шейк в 2015 году, а в ноябре минувшего года испанка родила футболисту дочку Алану Мартину.

Сестры Коффи

Холли-Дейзи, Элли-Джин, Бонни-Лу и Руби-Ли — австралийские сестры-близнецы, которые известны не только странноватым двойными именами, но и возмутительно прекрасными спортивными фигурами, а также любовью к серфингу.

Мария Ласицкене

Российская легкоатлетка — бесспорный лидер минувшего сезона в прыжках в высоту. Мария обрадовала свою страну в трудный для российского спорта период, завоевав золото на чемпионате мира в Лондоне под нейтральным флагом.

Александра Тисленок

Бывшая легкоатлетка, ставшая моделью, рафтингисткой и любительницей тенниса после серьезной травмы. Самая сексуальная спортсменка Казахстана 2015 года по версии портала Nur.kz.

Photo @somemadmatthew A post shared by Aleksandra (@alexandratislenok) on Jan 12, 2016 at 8:54pm PST

Дэниз Буэно

В апреле 2017 года модель Дэниз Буэно отсудила матч любительской бразильской лиги в белоснежной блузке, надетой на голое тело. Из-за жары Дэниз часто обливалась водой. Футболистам было не до игры, но в обиде никто вроде бы не остался.

👽 A post shared by Denise Bueno (@denisebuenomusa) on Nov 24, 2016 at 3:42pm PST

Бьянка Гаскойн

Приемная дочь известного в прошлом английского футболиста Пола Гаскойна — модель, телеведущая и большая любительница фитнеса. Бьянка часами пропадает в спортзале и не поддается дурному влиянию отчима, который практически не выходит из запоев.

Беатрис Бушар

Близнец Эжени. Девушка находится в фантастической форме, хотя ее ничто не связывает со спортом, если не считать того факта, что она — родная сестра известной канадской теннисиситки.

Мария Шурочкина

Звезда сборной России по синхронному плаванию. Мария выиграла олимпийское золото в Рио и семь чемпионатов мира. А еще Маша — родная сестра известной певицы Нюши.

Фируза Шарипова

Чемпионка мира по боксу в легком весе по версиям WIBA и WBU, а также чемпионка Казахстана в первом полусреднем и легком весах. Девушка провела восемь боев на ринге и одержала семь побед. Остается удивляться, откуда в таком прекрасном женственном теле столько силы и ярости.

Мария Ермолина

В 2017 году ведущая российского киберспортивного проекта Virtus.pro поучаствовала в откровенной фотосессии для MAXIM и заманила в свой Instargam даже тех, кто до сих пор фотографирует на кнопочную Nokia.