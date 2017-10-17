Forbes признал Джоан Роулинг самой высокооплачиваемой знаменитостью Европы

По оценкам издания, автор книг о Гарри Поттере заработала за последние 12 месяцев более $95 млн (до налоговых вычетов и комиссионных). Она является самой высокооплачиваемой писательницей в мире и занимает третью строчку в мировом рейтинге Forbes самых богатых знаменитостей. Основной доход за указанный период ей принесла пьеса "Гарри Поттер и проклятое дитя".
Вторым в Европе по уровню доходов стал футболист мадридского "Реала" Криштиану Роналду, который заработал за последний год $93 млн благодаря новому соглашению с испанским клубом, а также многочисленным рекламным контрактам.
На третьем месте оказалась британская группа Coldplay с заработком в $88.
Четвертую строчку заняла их соотечественница Адель — певица заработала за год $69 млн.
Как отмечает Forbes, Роулинг и Адель — единственные женщины в топ-20 их рейтинга, который в целом на 84% состоит из мужчин.
20 самых высокооплачиваемых знаменитостей Европы заработали в общей сложности $1,06 млрд за последние 12 месяцев. 12 из них представляют Великобританию.
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