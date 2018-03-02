Forbes назвал самых богатых рэперов

Джей Зи впервые обошел коллегу Пи Дидди в гонке за звание самого богатого рэпера на планете. В этом году состояние бывшего фаворита составило 825 миллионов долларов, он оказался на втором месте.

На третьем месте оказался ветеран хип-хопа Dr. Dre с 770 миллионами долларов. Замыкают пятерку Эминем и Дрейк, заработавшие по 100 миллионов долларов.

Журналисты отмечают, что Джей Зи удалось занять первое место благодаря стриминговому сервису Tidal, а также сотрудничеству с алкогольными брендами Armand de Brignac и DʼUssé.