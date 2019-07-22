Финальные "Мстители" стали самым кассовым фильмом в истории

Исторический рекорд «Мстители» установили спустя 13 недель после премьеры 26 апреля, свидетельствуют данные Box Office Mojo. «Аватар», вышедший в 2009 году, стал самым кассовым фильмом спустя год после релиза.
Половину десятки самых кассовых фильмов в истории сейчас занимают проекты Marvel. В список вошли все части «Мстителей». Вышедший в 2018 году фильм «Мстители: Война бесконечности» занимает пятое место с 2,04 млрд долларов, «Мстители» 2012 года на седьмом месте — 1,51 млрд, на девятом — «Мстители: Эра Альтрона» с 1,4 млрд, а занимает десятку «Черная пантера» с 1,34 млрд.
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