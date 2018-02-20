Выступление Ферги не оценили не только интернет-пользователи, но и зрители на трибунах. Присутствовавший на торжественном событии телеведущий Джимми Киммел не смог сдержать улыбки.

Впрочем, нашлись те, кто вступились за звезду. Поклонники Ферги предположили, что у той, вероятно, просто был неудачный день.

А певица Розанна Бар, исполнявшая гимн США в 1990 году на аналогичном мероприятии, с гордостью отметила, что теперь есть кто-то, кто справился с этой задачей хуже нее.