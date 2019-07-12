Бари Алибасов-младший сказал, что умеет обманывать детектор лжи, и обсудил с организаторами заранее все ответы на задаваемые в эфире вопросы. "По факту, они все провели по-другому. В итоге нас выставили дураками", — возмутился он.

Сын Алибасова признался, что сговорился с редакторами шоу выставить себя "врагом", который зарабатывает на скандале с участием отца. Так они надеялись повысить рейтинг передачи. Однако позднее сотрудники "На самом деле" изменили сценарий и выставили историю с отравлением как обман. Алибасов уточнил, что при просмотре выпуска можно заметить нестыковки.

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10 июля в телепередаче "На самом деле" были представлены скриншоты переписки с врачом, из которых следовало, что семья Алибасова инсценировала его отравление. Из переписки следует, что представитель Алибасова общался с медиком примерно за месяц до отравления. Он обсуждал возможные причины госпитализации музыканта. "Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя", — написал помощник. Врач согласился с этим. После публикации скриншотов Алибасов покинул студию. Перед этим он рассказал, что не помнит, чем отравился и в какой больнице лежал. В ходе программы продюсер также прошел проверку на детекторе лжи. Она показала, что артист намеренно выпил жидкость для прочистки труб "Крот". По словам полиграфолога, Алибасов немного отпил вещество так, чтобы оно почти не попало в пищевод, а затем сплюнул.

Представитель продюсера Вадим Горжанкин назвал фейком скриншот переписки. По словам Горжанкина, подделать такую переписку может "любой школьник". Он заявил, что и сам может "состряпать" такой скриншот. Также представитель Алибасова уточнил, что врач Сергей Моцарь "ничего такого не помнит". Горжанкин уверен, что те, кто подделал переписку, гнались за сенсацией.

Продюсер Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня с ожогами внутренних органов. Сообщалось, что он случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Его выписали из больницы через две недели.