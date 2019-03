View this post on Instagram

Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина чувствует себя хорошо. Никакого инфаркта, обычная простуда. В конце текущей недели вылетаем в Испанию. . . #группанана #бариалибасов #яинана #воваполитов #славажеребкин #мишаигонин #ленясемидьянов #френдклубнана #соцсети #москва #moscow #праздник #сюрприз #друзья #музыка #юмор #нанаюбилей #2019год #алибасовшукшина #танцуйпокамолодой

A post shared by Б.Алибасов+НАНА (@alibasov_nana) on Feb 25, 2019 at 1:21am PST