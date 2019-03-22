Лишь в начале марта Лидия Федосеева-Шукшина лежала в больнице с подозрением на инфаркт. К счастью, 80-летнюю артистку медики быстро поставили на ноги. Буквально через несколько дней после выписки актриса вместе с супругом, продюсером Бари Алибасовым, отправилась в путешествие. Пара улетела в Испанию.
Однако по возвращении из солнечной страны Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу. Как сообщает "Экспресс газета", у 80-летней актрисы отказали ноги. Говорят, поэтому-то на похороны певицы Юлии Началовой Бари Алибасов пришел в гордом одиночестве.
Напомним, Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились в 2018 году. Бракосочетание состоялось в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Для 71-летнего музыканта это седьмой по счету брак. Для 80-летней актрисы – пятый.
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Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина чувствует себя хорошо. Никакого инфаркта, обычная простуда. В конце текущей недели вылетаем в Испанию. . . #группанана #бариалибасов #яинана #воваполитов #славажеребкин #мишаигонин #ленясемидьянов #френдклубнана #соцсети #москва #moscow #праздник #сюрприз #друзья #музыка #юмор #нанаюбилей #2019год #алибасовшукшина #танцуйпокамолодой
Дети Федосеевой-Шукшиной крайне негативно отнеслись к этому браку. Говорят, что стресс, вызванный семейными конфликтами, стал причиной ухудшения самочувствия актрисы. Бари Алибасов пытается всех примирить в семействе Лидии Федосеевой-Шукшиной, однако его попытки пока тщетны.
Впрочем, есть и еще одна версия сенсационного бракосочетания. По словам лидера группы "Ласковый май" Андрея Разина, Бари Алибасов женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной, чтобы спасти ее от дома престарелых, который якобы грозит 80-летней актрисе из-за сложных отношений с родственниками.
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