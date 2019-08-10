Фантастическая 64-летняя Хакамада станцевала в мини и короткой маечке

Видеоролик, в котором 64-летняя Хакамада танцует в коротеньких шортах и открывающей живот маечке, произвел настоящий фурор. В комментариях подписчики восторгаются хорошей физической формой и жизнелюбием Хакамады, после ухода из политики ставшей бизнес-тренером. А на вопрос, каким образом она поддерживает фигуру, Ирина ответила, что занимается пилатесом и бегает.