Поклонники "Игры престолов" в ожидании премьеры последнего, восьмого сезона фэнтезийного сериала, назвали наиболее вероятные сюжетные повороты финала. Фанатские теории приводит портал Mashable.
„Sostų karai“
© AP / Scanpix

В одной из них утверждается, что Королевская Гавань, портовый город и столица Семи Королевств, будет уничтожена — об этом свидетельствует видение Дейенерис Таргариен в первом сезоне "Игры престолов". Отмечается, что авторы сериала часто любят возвращаться к деталям из предыдущих эпизодов. В финале также ожидают, что Тирион Ланнистер станет одним из немногих персонажей, который останется в живых, — поклонники сериала уверены, что он останется в замке своих предков, где будет ухаживать за виноградной плантацией.

Джейме Ланнистер, считают фанаты, убьет свою сестру, королеву Серсею — намек на это заключается в их напряженных отношениях в конце седьмого сезона. Еще одна теория, основанная на откровениях актеров, которые рассказывали о своих эмоциях во время читки сценария финала, заключается в том, что Дейенерис родит наследника, но умрет при родах.

Ранее в феврале в сеть утекли спойлеры финала "Игры престолов" — интернет-пользователь снял видео со съемок сериала.

"Игра престолов" выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний показанный эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам.

Lenta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Знаменитости

Отца сестер-супермоделей Хадид обвиняют в изнасиловании

Отца сестер-супермоделей Беллы и Джиджи Хадид...

Фанаты "Игры престолов" раскрыли вероятную концовку сериала

Поклонники "Игры престолов" в ожидании премьеры...

ФОТО: "Женщина-кошка" отвергла слухи о пластических операциях

Светская львица Джослин Вильденштейн, прозванная за...

Про "ангарского" маньяка в России снимут сериал (5)

В России снимут сериал о жестоком маньяке и насильнике,...

Адвокат Трампа признал, что заплатил порнозвезде Сторми Дэниэлс

Адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн...

TOP новостей

Адамкус обратился к политикам: давайте не позволим разочароваться в Литве (6)

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус накануне столетия...

"Люди столетия": выбраны те, кто имел самое большое значение для Литвы (94)

Литва отмечает 100-летие восстановления государства. По...

Грибаускайте: Литва встречает новое столетие как никогда признанной (91)

Президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что Литва...

Блокада слова. Главред белорусской "Хартии'97" говорит о зачистке инфополя для вторжения России (11)

Продолжающуюся с конца января блокировку белорусского...

Витаутас Ландсбергис проведет праздничные дни в больнице (71)

Председатель Верховного совета-Восстановительного...