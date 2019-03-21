Евросоюз посмертно исключил Иосифа Кобзона из "черного списка"

Совет ЕС посмертно исключил Иосифа Кобзона из санкционного списка по Украине. Соответствующее решение опубликовано во вторник в официальном журнале Евросоюза.
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"Следующие лица исключены из списка: Иосиф Давыдович Кобзон", — говорится в заявлении. Совет ЕС никак не сформулировал причину этого решения.

Согласно европейской юридической практике, любое изменение черного списка должно проходить полную административную процедуру и документальное оформление даже в случае смерти одного из фигурантов.

Первая редакция черного списка физических лиц и организаций, "ответственных за нарушение территориальной целостности Украины", была введена в действие в марте 2014 года. С тех пор его действие продлевалось каждые полгода. В настоящее время он действует до 15 марта 2019 года, в него включены 155 человек и 38 организаций.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. В черный список ЕС он был включен в феврале 2015 года за поддержку вхождения Крыма в состав России.

ТАСС
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