Помощница и муза известного юмориста Татьяна Брухунова случайно "засветила" Евгения Петросяна в своем Instagram, выложив видеозапись экскурсии в Массандровском дворце в Крыму.
На видео, размещенном Брухуновой в сторис, экскурсовод оживленно рассказывает об истории дворца, и на несколько секунд мелькает Петросян, стоящий в роскошных интерьерах. После чего камеру резко повернули в сторону.
По данным Teleprogramma.pro, ранее Татьяна Брухунова никогда не публиковала на своей странице фото и видео с Евгением Петросяном.
При этом можно было догадаться, что они отдыхают вместе, фотографируясь в одних и тех же местах. Несколько раз журналисты также заставали пару на театральных постановках, куда они приходили вдвоем.
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