Как сообщает StarHit, впервые откровенно поговорить о разводе Бледанс решилась в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир", которую зрители увидят 13 сентября.

Как уточняет издание, в интервью Андрею Малахову Эвелина Бледанс рассказала о разводе с Александром Семиным, а также о том, как сложилась ее жизнь после этого события. По признанию артистки, когда-то они с теперь уже бывшим мужем подписали брачный контракт. Сейчас - улаживают противоречия по поводу совместно нажитого имущества.

И Семин крайне неохотно идет на уступки экс-супруге, давая понять, что намерен бороться с Эвелиной.

Бледанс и Семин поженились в 2010 году. Для актрисы этот брак стал третьим, у бывших супругов есть общий сын Семен, родившийся с синдромом Дауна.