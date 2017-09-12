Как сообщает StarHit, впервые откровенно поговорить о разводе Бледанс решилась в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир", которую зрители увидят 13 сентября.
Как уточняет издание, в интервью Андрею Малахову Эвелина Бледанс рассказала о разводе с Александром Семиным, а также о том, как сложилась ее жизнь после этого события. По признанию артистки, когда-то они с теперь уже бывшим мужем подписали брачный контракт. Сейчас - улаживают противоречия по поводу совместно нажитого имущества.
И Семин крайне неохотно идет на уступки экс-супруге, давая понять, что намерен бороться с Эвелиной.
Бледанс и Семин поженились в 2010 году. Для актрисы этот брак стал третьим, у бывших супругов есть общий сын Семен, родившийся с синдромом Дауна.
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