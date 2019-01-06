Эвелин Ильвес рассказала субботней газете LP о своих первых впечатлениях от эфира.
Узнала ли ты себя в этой передаче?
В интервью я была собой. Хотя фокусирование на отношениях была для меня слегка непропорциональным. Но это случается, когда рядом с тобой сильная личность. Тебя неизбежно начинают отождествлять с ней, и так остается впечателение, что ты сам никто и звать никак. Подобное можно прочесть в биографиях многих спутников жизни известных и влиятельных личностей, и женщин, и мужчин.
В реальности же все иначе, потому что женам остаются весь быт и будничная жизнь, чтобы звезда могла сиять. Но это означает 14-часовой рабочий день, ответственность и готовность 24/7. Я к нагрузке привыкла и, наверное, и не умею жить по-другому — даже на Хиймаа организовала себе работу без выходных и с паузами на сон по пять часов. На самом деле надо бы научиться относиться ко всему спокойнее. Об этой стороне в передаче Вахура не было сказано, но, видимо, какие-то вещи его привлекают больше.
Последняя сцена с купанием в озере нагишлом была твоей идеей или Вахура?
Я не помню. Я часто купаюсь без одежды, причем круглый год, и это для меня естественно. Эта часть могла быть покороче, но я понимаю, что Вахур хотел этим сказать.
Что не вошло в передачу, что могло бы в ней быть?
Это авторская передача Вахура Керсна, а не моя биография. Наверное, там все, что он посчитал необходимым.
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