“Это их выбор”. Семья Иосифа Пригожина осталась без жилья и средств к существованию

Экс-супруга Пригожина проиграла тяжбу, в которой пыталась отсудить квартиру. И теперь жилье официально принадлежит кредитной организации “Бенефит”. Для продюсера произошедшее не стало сюрпризом, ведь он давно опасался, что экс-супруга потеряет недвижимость и лишит детей наследства.

“Когда-то я им все оставил, по-мужски поступил. Много сегодня вы видели мужчин, которые, разводясь, оставляли все семье и уходили? Я ушел, оставил всю недвижимость, помогал, как мог, делал все, что в моих силах. Но как можно было взять и влупиться, поставив под удар собственных детей? Мне ни минуты не стыдно, к сожалению, именно так говорить о своей бывшей жене” — поделился эмоциями Пригожин.

К слову, Иосиф Игоревич и раньше предупреждал Елену о риске подобных манипуляций с апартаментами, но к нему не торопились прислушиваться. “Мне позвонила бабушка Данаи, сообщив, что ее выписали из квартиры. Я, кстати, уже встретился с представителем той самой компании, выдающей микрозаймы, со мной очень вежливо побеседовали. Получается, сейчас я решаю проблему, которой могло бы не быть. Я говорил детям, Диме и Данае, не подписывать никаких бумаг, но мама для них — все. А Лена в свою очередь стала заложником своего молодого мужа, который не соблюдает субординацию по отношению ко мне. Это их выбор — остаться на улице”, — сетовал Пригожин.

Теперь Иосиф жесток и неумолим: содержать по старой памяти бывшую жену он не намерен, ведь у нее есть свой муж: “У меня своя семья. Мне, честно говоря, очень стыдно принимать участие во всей этой ситуации. Не думал, что спустя годы стану героем этого шоу. Хотелось бы все-таки разговаривать на другие темы, а не оправдываться. Жалею лишь об одном: не надо было ничего переписывать на жену, а просто оформить наследство на детей. Но мне казалось, что Лена не даст их в обиду”.