"Это был просто кошмар!" Анастасия Волочкова откровенно описала жизнь с бывшим мужем

Например, как оказалось, против отношений с отцом ее дочери бизнесменом Игорем Вдовиным всегда выступала ее мать Тамара Волочкова: “Она, называя Игоря в лицо моральным уродом и альфонсом, говоря, что “если человек г…н, то отношения с ним будут натянутыми” (хотя в этом она была права, учитывая то, как непорядочно он поступил со мной, забрав все деньги и пытаясь лишить всех средств к существованию), не гнушалась брать у него деньги — три с половинои тысячи долларов ежемесячно, — рассказывает в своих мемуарах Анастасия Волочкова. — Я ей в конце концов сказала: “Мама, ты уже или не бери деньги, или не обзывай человека, во всяком случае, при мне и Арише. Это просто некрасиво”. А она ответила, что это было всего один раз (хотя я точно знала, что каждый месяц, ведь деньги приходили на кредитку, которую я ей дала)”.

Причиной расставания же с мужем стал его уход в секту: “Игорь, можно сказать, просто гуляя по Петровке, нашел там какой-то и йога-дом, и все, его эта секта сразу затянула. Он снял квартиру на Ордынке, поселился там и стал жить по правилам своеи и йоги. Я была в шоке, — рассказывает поклонникам в своих мемуарах артистка .- Расспросила его водителя, и тот признался, что привозил к нему какую-то и йогиню Машу, по кличке Шутха, а уж что у них там было, кто знает. Причем, когда Игорь выяснил, что тот мне об этом рассказал, он его уволил. А сам вернулся домой совершенно странным, всюду носил с собой коврик для йоги, ходил в каких-то сланцах и превозносил своего гуру. В общем, было совершенно ясно, что он попал в секту”.

И дальше семейная жизнь превратилась в ад: “После его возвращения дома у нас творилось невесть что. Игорь не расставался с ковриком и устраивал скандал по любому поводу — то требовал убрать кондиционер, потому что тот создает мертвый воздух, то чтобы мы выключили холодильник, то кричал, чтобы все замолчали, потому что каждое слово попадет в кастрюлю… Он запрещал нам включать телевизор, кондиционер, все, что работает на электричестве, говоря, что все это искусственная энергия. Когда мы спросили, что нам делать без холодильника, ведь продукты испортятся, он сказал, что теперь будет сам все готовить, есть такое индийское блюдо, “Дал” называется. Он действительно его готовил и как раз в это время заставлял нас всех молчать, говоря, что каждое слово попадает в кастрюлю и портит энергию. Это был просто кошмар. А когда соседи хотели угостить нас шашлыком, вообще впал в истерику, кричал, что это мертвечина”.

В итоге за него становилось неловко не только дома: “Проблема была не только в этих бытовых странностях, Игорь вообще очень сильно изменился. Когда он стал ходить на работу в сланцах, в каких-то босяцких йоговских штанах, в бандане, с ковриком для йоги и с рюкзаком за спиной, я просто пугалась. Как и его сотрудники и коллеги — они звонили мне и просили что-нибудь предпринять, потому что бизнес его после увлечения этой “йогой” тоже пошел вниз”.