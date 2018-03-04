3 марта в Таллинне в Saku Suurhall прошел финал песенного конкурса Eesti Laul (Песня Эстонии) - отбора на конкурс "Евровидение-2018". Победителем которого стала Элина Нечаева с песней "La Forzа" эстонского композитора Михкеля Маттисена.
© DELFI.ee

Автором слов песни на итальянском языке "La forza" стали сама Нечаева и Ксения Кочукова. Именно 26-летняя оперная певица Элина Нечаева и представит Эстонию на "Евровидении-2018" в Лиссабоне. В суперфинале она получила 70% голосов, а всего за время голосования было получено порядка 62 тысяч звонков по телефону.

Музыкой Элина Нечаева начала заниматься в детстве. В 2016 году получила степень магистра в области классического исполнения в Эстонской академии музыки и театра.

Конкурс "Евровидение-2018" пройдет в португальском Лиссабоне. Полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, финал — 12 мая. Португалия получила право провести конкурс после победы в 2017 году певца Салвадора Собрала.

Латвию на конкурсе "Евровидения" будет представлять певица Лаура Риззотто с песней Funny Girl.

SHOWTIME!
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