Эштон Кaтчер заявил, что не оставит детям наследство

Об этом актер рассказал в подкасте "Armchair Expert" ведущего Дакса Шепарда. Как заявил Эштон Кaтчер, денежные средства супруги оставят благотворительным фондам. "Если мои дети решать открыть бизнес, и у них будет хороший бизнес-план, я в него вложусь, но имущество они не получат, — уточнил актер. — Надеюсь, это мотивирует их работать для того, чтобы получить то, что они имели, или какой-то вариант того, что имели".

Отмечается, что Эштон Кaтчер и Мила Кунис также не дарят детям подарки на Рождество, считая, что для маленьких детей они ничего не значат. Супружеская пара воспитывает трехлетнюю дочь Уайатт и полуторагодовалого сына Димитрия.