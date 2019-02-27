Brunettes Shoot Blondes сказали, что отвергнут предложение НОТУ на участие в Евровидении 2019.
© Фото из социальных сетей

Группа Brunettes Shoot Blondes, которая вышла в финал нацотбора на Евровидение 2019, вслед за MARUV, Freedom-jazz и KAZKA отказалась от поездки в Тель-Авив в мае этого года.

На своей Facebook-странице ребята сообщили, что НОТУ еще не сделала им официального предложения, но если оно поступит, они его не примут.

"Наш коллектив не побеждал в Нацотборе, эта поездка не наша. Поклонников просим понять наше решение - мы имеем много других площадок для встречи с вами!"

РБК-Украина
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