Группа Brunettes Shoot Blondes, которая вышла в финал нацотбора на Евровидение 2019, вслед за MARUV, Freedom-jazz и KAZKA отказалась от поездки в Тель-Авив в мае этого года.

На своей Facebook-странице ребята сообщили, что НОТУ еще не сделала им официального предложения, но если оно поступит, они его не примут.

"Наш коллектив не побеждал в Нацотборе, эта поездка не наша. Поклонников просим понять наше решение - мы имеем много других площадок для встречи с вами!"