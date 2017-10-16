Еще одна звезда "Игры престолов" собирается под венец

Об этом 21-летняя Тернер сообщила в соцсетях, опубликовав фото своей руки с бриллиантовым кольцом с подписью "Я сказала да", сообщает Evening Standard. Тот же снимок, но с подписью "Она сказала да", опубликовал и 28-летний Джонас в своем аккаунте.
Пара встречается с 2016 года. Джо Джонас вместе со своими братьями Ником и Кевином создал в 2005 году музыкальный коллектив Jonas Brothers, который распался в 2013 году. В настоящее время Джонас является солистом группы DNCE. В числе его прежних подружек числились певицы Тэйлор Свифт и Деми Ловато, актриса Эшли Грин и модель Джиджи Хадид.
Напомним, ранее стало известно о помолвке актеров Кита Харрингтона и Роуз Лесли, сыгравших в "Игре престолов" влюбленных Джона Сноу и одичалую Игритт.
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