Еще одна звезда "Игры престолов" собирается под венец

Британская актриса Софи Тернер, известная исполнением роли Сансы Старк в телесериале "Игра престолов", объявила о своем предстоящем замужестве. Избранником звезды стал американский поп-певец Джо Джонас.
© COSMOPOLITAN montažas

Об этом 21-летняя Тернер сообщила в соцсетях, опубликовав фото своей руки с бриллиантовым кольцом с подписью "Я сказала да", сообщает Evening Standard. Тот же снимок, но с подписью "Она сказала да", опубликовал и 28-летний Джонас в своем аккаунте.

Пара встречается с 2016 года. Джо Джонас вместе со своими братьями Ником и Кевином создал в 2005 году музыкальный коллектив Jonas Brothers, который распался в 2013 году. В настоящее время Джонас является солистом группы DNCE. В числе его прежних подружек числились певицы Тэйлор Свифт и Деми Ловато, актриса Эшли Грин и модель Джиджи Хадид.

Напомним, ранее стало известно о помолвке актеров Кита Харрингтона и Роуз Лесли, сыгравших в "Игре престолов" влюбленных Джона Сноу и одичалую Игритт.

I said yes.

A post shared by Sophie Turner (@sophiet) on Oct 15, 2017 at 10:39am PDT

Вести.Ru
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