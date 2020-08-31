По словам свидетеля, на заднее сиденье автомобиля артиста перед аварией сел "высокий человек в бейсболке".
Ранее адвокаты Ефремова попросили суд отправить актера к психиатрам для восстановления памяти после ДТП, однако суд отказал им в данной просьбе.
Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
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