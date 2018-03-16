Да и после рождения малышей счастливые родители не торопятся делиться с прессой подробностями. Энрике и Анна не рассказывают о детях. Исключение Иглесиас сделал для своих зрителей: во время концерта в Будапеште он впервые рассказал о новорожденных Люси и Николасе.
Энрике обратился со сцены к зрительному залу, рассказав, что он чувствует, став отцом.
- Примерно 12 недель назад я стал отцом. И с абсолютной уверенностью могу назвать две самые главные вещи — это любовь к детям, очень сильно люблю их, — признался певец. — На самом деле три вещи: еще я люблю свою девушку и чертовски люблю вас, ребята — зрителей которые пришли сегодня!
На прошлой неделе Энрике поделился в Инстаграме трогательным роликом: в коротеньком видео новоиспеченный папа расцеловывает свою дочь Люси.
- Не могу налюбоваться на мое солнышко — подписал артист ролик, который за короткое время набрал больше двух с половиной миллионов просмотров.
Хотя Люси и Нико — двойняшки, они родились совсем разными. И, похоже, в будущем разница между ними будет все заметнее.
- Люси похожа на Анну — блондинка с голубыми глазами, а Нико пошел в Энрике, такой же темненький, — рассказала испанской прессе сестра Энрике Тамара.
По словам родственников Иглесиаса, беременность и роды Курниковой прошли благополучно. Она особо не скрывалась от журналистов и вела себя как обычно.
- Она просто вела обычный домашний образ жизни, ничего особенного, — сообщили родственники.
Напомним, Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителям 16 декабря — спортсменка рожала в Майами. Иглесиас и Курникова вместе уже 16 лет, однако официально пока так и не связали себя узами брака. Впрочем, поклонники подозревают, что на самом-то деле испанский соловей и королева кортов уже давно тайно поженились, только не объявляют об этом во всеуслышание. Энрике и Анна познакомились 21 декабря 2001 года на съёмках его клипа “Escape” и с тех пор не расстаются.
Энрике Иглесиас впервые рассказал о новорожденных близнецах
В декабре прошлого года 42-летний Энрике Иглесиас и...
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