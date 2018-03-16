Энрике Иглесиас впервые рассказал о новорожденных близнецах

В декабре прошлого года 42-летний Энрике Иглесиас и 36-летняя Анна Курникова стали родителями очаровательных близнецов. Появление на свет их первенцев стало полной неожиданностью для поклонников звездной пары. Теннисистка хранила свою беременность в секрете, не давала интервью и не выходила в свет, пишет “Комсомольская правда”.
© Vida Press

Да и после рождения малышей счастливые родители не торопятся делиться с прессой подробностями. Энрике и Анна не рассказывают о детях. Исключение Иглесиас сделал для своих зрителей: во время концерта в Будапеште он впервые рассказал о новорожденных Люси и Николасе.

Энрике обратился со сцены к зрительному залу, рассказав, что он чувствует, став отцом.

- Примерно 12 недель назад я стал отцом. И с абсолютной уверенностью могу назвать две самые главные вещи — это любовь к детям, очень сильно люблю их, — признался певец. — На самом деле три вещи: еще я люблю свою девушку и чертовски люблю вас, ребята — зрителей которые пришли сегодня!

На прошлой неделе Энрике поделился в Инстаграме трогательным роликом: в коротеньком видео новоиспеченный папа расцеловывает свою дочь Люси.

- Не могу налюбоваться на мое солнышко — подписал артист ролик, который за короткое время набрал больше двух с половиной миллионов просмотров.

Хотя Люси и Нико — двойняшки, они родились совсем разными. И, похоже, в будущем разница между ними будет все заметнее.

- Люси похожа на Анну — блондинка с голубыми глазами, а Нико пошел в Энрике, такой же темненький, — рассказала испанской прессе сестра Энрике Тамара.

По словам родственников Иглесиаса, беременность и роды Курниковой прошли благополучно. Она особо не скрывалась от журналистов и вела себя как обычно.

- Она просто вела обычный домашний образ жизни, ничего особенного, — сообщили родственники.

Напомним, Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителям 16 декабря — спортсменка рожала в Майами. Иглесиас и Курникова вместе уже 16 лет, однако официально пока так и не связали себя узами брака. Впрочем, поклонники подозревают, что на самом-то деле испанский соловей и королева кортов уже давно тайно поженились, только не объявляют об этом во всеуслышание. Энрике и Анна познакомились 21 декабря 2001 года на съёмках его клипа “Escape” и с тех пор не расстаются.

Бублик
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Знаменитости

Энрике Иглесиас впервые рассказал о новорожденных близнецах

В декабре прошлого года 42-летний Энрике Иглесиас и...

СМИ: Мэтт Деймон решил переехать в Австралию из-за Трампа (3)

Американский актер Мэтт Деймон решил перевезти свою...

ФОТО: Тысячи человек пришли в МХТ проститься с Олегом Табаковым

На траурную церемонию прощания с Олегом Табаковым,...

Никита Михалков попал в больницу (7)

Режиссер Никита Михалков попал в больницу. Об этом...

Раскрыт размер наследства Олега Табакова (7)

Журналисты выяснили размер наследства, которое актер...

TOP новостей

Премьер: если спикер не видит возможности консолидировать парламент, ему нужно уйти (5)

Если спикер Литвы Викторас Пранцкетис не видит...

МИД Британии: решение отравить Скрипаля, скорее всего, принял Путин (19)

Британия считает "крайне вероятным", что отравление...

Вильнюс - Минск: некоторые товары и услуги в Беларуси невероятно дешевы (67)

Множество мужчин и женщин, распивающих алкоголь, во...

Предупреждение заполняющим декларацию: внимательно следите за всеми данными (19)

Если вы внимательно не просмотрите все данные в...

Сквернялис: решение о президентских выборах я уже принял

16 марта на онлайн-конференции в редакции DELFI...