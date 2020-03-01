44-летний Энрике Иглесиас всегда был довольно скрытным в вопросах, касающихся личной жизни. Именно поэтому о том, что у певца родился третий ребенок поклонники узнали лишь спустя несколько недель после радостного события. Теперь же музыкант потихоньку делится счастливыми моментами. Так, он рассказал, что имя для новорожденной выбирала мама.

Анна хотела отдать дань родным корням, поэтому назвала наследницу Машей. «Русское имя для нашей дочки выбрала Анна, мне оно очень нравится. С помощью Анны я учу русский язык и уже могу немного на нем объясняться. Дома мы говорим на смеси трех языков: испанского, русского и английского. Надеюсь, что наши дети будут свободно владеть всеми тремя и получат возможность приобщиться к разным культурам», — рассказал Иглесиас.

Музыкант подчеркнул, что девочку зовут именно Маша, а не Мария. По мнению супругов, имя идеально сочетается с фамилией и является мультиязычным.