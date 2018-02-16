Энистон разводится ради воссоединения с Питтом

Официальное заявление известных голливудских актеров Дженнифер Энистон и Джастина Теру о разводе стало сенсацией. Влюбленные создавали впечатление гармоничной пары, которые буквально души не чают друг в друге. Даже Новый год Дженнифер и Джастин проводили вместе, что свидетельствовало о мире и благоденствии в семье.

Когда же появилось сообщение о разводе Энистон и Теру, общественность стала гадать, что стало причиной разрыва. В Сети фанаты строят различные догадки. По одной версии, Джастин и Дженнифер так редко проводили время вместе – ведь каждый из них был на съемках в разных частях света, что любовь просто потухла.

По другой версии, Теру мечтал о ребенке, однако Энистон не могла исполнить его желание. В многочисленных интервью актриса утверждала, что отсутствие малыша никак не влияло на их отношения, но на самом деле Дженнифер лукавила.

Некоторые пользователи Сети высказали убеждение, что актриса разводится ради того, чтобы воссоединиться с бывшим мужем, актером Брэдом Питтом. Мол, чувства у Энистон не остыли после того, как он ушел от нее к Анджелине Джоли. И даже роман и свадьба с Джастином Теру не смогли переключить Дженнифер. А когда артистка узнала о разводе Питта и Джоли, поняла, что у нее есть шанс снова построить отношения с экс-супругом. Говорят, Дженнифер и Брэд начали активно общаться после разрыва со своими вторыми половинами.

Напомним, Дженнифер Энистон и Джастин Теру сделали официальное заявление. "Дабы избежать всех дальнейших спекуляций, мы решили объявить о разводе. Это решение, которое мы приняли в конце прошлого года, было взаимным. Мы два лучших друга, которые расстаются как пара, но продолжат оставаться друзьями. Конечно, мы бы хотели сделать это в частном порядке, но учитывая то, что вокруг все равно будут спекулировать и пускать сплетни, мы решили рассказать обо всем сами. Все, что говорят и пишут о нас без нашего ведома, – неправда. Прежде всего мы хотим сохранить уважение и любовь, которые испытываем друг к другу", – приводит слова актеров TMZ.