Эмма Уотсон сделала татуировку с грамматической ошибкой

Британская актриса Эмма Уотсон подверглась критике в твиттере за ошибку во временной татуировке, сделанной для церемонии вручения премии "Оскар", сообщает Daily Mail.
© Vida Press

На фото зрители заметили, что на левой руке актрисы красуется надпись "Times Up" — без необходимого в этом случае апострофа перед буквой "s". Временная татуировка была нанесена, чтобы еще раз подчеркнуть приверженность Эммы Уотсон идеям феминизма и борьбе с сексуальными домогательствами.

Пользователи твиттера обвинили 27-летнюю актрису в незнании правил грамматики: "Мне нравится наблюдать, как Эмма Уотсон так старается доказать, какая она феминистка, что пропустила апостроф. Ору с тату Эммы Уотсон "times up", ее оценка упала с 10 до 4", — написал один из пользователей твиттера.

Gazeta.ru
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