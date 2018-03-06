Эмма Уотсон сделала татуировку с грамматической ошибкой

На фото зрители заметили, что на левой руке актрисы красуется надпись "Times Up" — без необходимого в этом случае апострофа перед буквой "s". Временная татуировка была нанесена, чтобы еще раз подчеркнуть приверженность Эммы Уотсон идеям феминизма и борьбе с сексуальными домогательствами.

Пользователи твиттера обвинили 27-летнюю актрису в незнании правил грамматики: "Мне нравится наблюдать, как Эмма Уотсон так старается доказать, какая она феминистка, что пропустила апостроф. Ору с тату Эммы Уотсон "times up", ее оценка упала с 10 до 4", — написал один из пользователей твиттера.