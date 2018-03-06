На фото зрители заметили, что на левой руке актрисы красуется надпись "Times Up" — без необходимого в этом случае апострофа перед буквой "s". Временная татуировка была нанесена, чтобы еще раз подчеркнуть приверженность Эммы Уотсон идеям феминизма и борьбе с сексуальными домогательствами.
Пользователи твиттера обвинили 27-летнюю актрису в незнании правил грамматики: "Мне нравится наблюдать, как Эмма Уотсон так старается доказать, какая она феминистка, что пропустила апостроф. Ору с тату Эммы Уотсон "times up", ее оценка упала с 10 до 4", — написал один из пользователей твиттера.
Рейтинг "Оскара" в этом году стал самым низким в истории
Рейтинг церемонии вручения кинопремий " Оскар "...
СМИ: Ингеборга Дапкунайте развелась с третьим мужем (2)
Ингеборга Дапкунайте снова находится в статусе...
Знойный корт: 5 самых сексуальных теннисисток мира
5 марта отмечают всемирный день тенниса. В честь...
Эмма Уотсон сделала татуировку с грамматической ошибкой
Британская актриса Эмма Уотсон подверглась критике в...
TOP новостей
Грибаускайте о пенсионной реформе: правящие делают самую большую ошибку
Президент Литвы Даля Грибаускайте раскритиковала...
Министр юстиции Литвы Вайнюте уходит в отставку (5)
Министр юстиции Литвы Милда Вайнюте , в адрес которой...
Стало меньше получающих небольшие зарплаты, однако есть одно "но" (4)
Зарплаты большей части работников в конце прошлого...
Широкая улыбка Норейки скрывала личные драмы и переживания (3)
Режиссер Лайма Лингите, снимая фильм "Бриллиантовый...
"У нас в Америке": цены тоже растут, но и зарплаты увеличиваются
Майя Трохимчик, полька, специалист по музыковедению, с...