Эминема вызвали на допрос из-за песни с упоминанием Иванки Трамп

Документы, полученные Buzzfeed, свидетельствуют о том, что агенты службы беседовали с рэпером о его песне Framed.
В этой песне Эминем (настоящее имя Маршалл Мэтерс) упоминает о том, что Иванка Трамп находится в багажнике его машины, после чего "глупая маленькая белокурая девочка" оказывается "брошена в пруд".
Сотрудники секретной службы ограничились одной беседой с Мэтерсом - дальнейшего развития это дело не получило.
Согласно документам, на которые ссылается Buzzfeed, расследование было открыто после того, как в Секретную службу на эту песню пожаловался "озабоченный гражданин".
Этим человеком оказался журналист издания TMZ, который в действительности обращался в службу за комментарием.
"Я хотел бы узнать, ведет ли служба расследование в отношении Эминема из-за угрожающей песни об Иванке Трамп", - говорилось в его запросе в Секретную службу.
После этого служба начала изучать рэпера - в документах в частности отмечено его прозвище Слим Шейди.
Агенты связались с его адвокатами в конце 2017 года, а допрос состоялся в январе 2018 года.
В ходе допроса агенты цитировали другой посвященный Трампу фристайл, с которым Эминем выступил на одной из церемоний награждений. Рэпер вспомнил тот текст и принялся зачитывать его одновременно с сотрудниками Секретной службы, говорится в документах.
Двумя днями позже допрос Эминема обсуждали на совещании в Секретной службе, где было принято решение не направлять дело прокурору.
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