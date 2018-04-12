Эмбер Херд отдала деньги Джонни Деппа больным детям

Как выяснило издание из отчета Детского госпиталя Лос-Анджелеса, за отчетный период 2017 года она передала в учреждение от $1 млн до $5 млн на медицинское оборудование. Ранее она обещала перевести деньги детской больнице, а также Американскому союзу гражданских свобод.

Что касается пожертвования в фонд Американского союза гражданских свобод, то, объявляя о своем намерении передать деньги этой организации, Эмбер Херд подчеркнула: она бы хотела, чтобы они пошли на борьбу с домашним насилием.

Брак Джонни Деппа и Эмбер Хер был расторгнут в 2016 году после того, как актриса обвинила актера в применении насилия.