Элтон Джон рассказал о психической болезни Майкла Джексона

Британский певец рассказал, что знал Джексона с 13 или 14 лет. Тот был "самым восхитительным ребенком", но в какой-то момент начал отстраняться от реальности, подобно Элвису Пресли.

"Бог знает, что творилось в его голове, и Бог знает, какими таблетками он накачивался. Но каждый раз, видя его в последние годы, я думал, что он полностью съехал с катушек. Он действительно был психически болен", — пишет Элтон Джон.

Майкла Джексона неоднократно подозревали в педофилии. В 1993 году певца обвинили в растлении 13-летнего Джордана Чандлера, который был фанатом Джексона и часто бывал в "Неверлэнде". Тогда стороны пошли на мировую, и Джексон заплатил семье мальчика 22 миллиона долларов. История повторилась в 2003 году — тогда певца подозревали в растлении 13-летнего Гэвина Арвизо, который также часто бывал в гостях в "Неверлэнде", однако присяжные сочли его невиновным за неимением доказательств преступления.

В марте 2019 года телеканал HBO показал документальный фильм "Покидая Неверлэнд", в котором приводятся новые обвинения в педофилии в отношении Джексона. В картине свои истории показали Уэйд Робсон и Джеймс Сэйфчак. Они утверждают, что в детстве подверглись сексуальному насилию со стороны певца в знаменитом поместье.