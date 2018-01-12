Корона Британской империи, которую королева надевает по особым случаям, весит около 1,3 кг. Она украшена 2,8 тыс. алмазов, сотнями жемчужин, сапфирами, изумрудами и рубинами.

"У тебя не получится посмотреть вниз, чтобы прочесть текст речи — тебе придется поднимать [лист]. Потому что если ты опустишь голову, то шея сломается, а корона упадет", — отметила Елизавета II.

По ее словам, у корон есть свои недостатки.

"Но тем не менее они (короны. — "Газета.Ru) являются очень важными атрибутами", — добавила британская королева.

Ранее Елизавета II отказалась от услуг раскрывшего королевские тайны придворного поставщика белья.