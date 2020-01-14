Елизавета II поддержала желание Гарри и Меган начать новую жизнь

Британская королева Елизавета II поддержала желание герцога и герцогини Сассекских начать новую жизнь. Ранее Гарри и Меган неожиданно для всех отказались от исполнения обязанностей в качестве старших членов королевской семьи.
Princas Harry, Meghan ir Elžbieta II
© Vida Press

Королева в понедельник собрала в Сандрингемском дворце высокопоставленных членов королевской семьи, чтобы обсудить будущую роль принца Гарри и Меган, которые ранее заявили, что хотят стать финансово независимыми.

"Несмотря на то что мы бы предпочли, чтобы они остались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью и при этом оставаться ценной частью нашей семьи", - говорится в заявлении.

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По словам королевы, на встрече была достигнута договоренность о переходном периоде, в течение которого герцог и герцогиня Сассекские будут проводить время часть времени в Канаде, а часть - в Британии. Сколько продлится этот период - неизвестно.

"Моей семье предстоит решить сложные вопросы, впереди еще много работы, однако я попросила о том, чтобы окончательные решения были приняты в течение ближайших дней", - говорится в конце заявления королевы.

Во встрече в Сандрингемском дворце, помимо королевы Елизаветы II и ее внука принца Гарри, принимали участие отец Гарри принц Уэльский и его старший брат принц Уильям. Предполагалось, что супруга Гарри Меган примет участие в разговоре по телефону.

Как ожидалось, члены королевской семьи должны были обсудить последствия отказа Гарри и Меган от исполнения обязанностей в качестве старших членов королевской семьи, в частности, какую сумму они будут получать от дворца, титулы, а также детали коммерческих соглашений, которые им будет позволено заключать.

АНАЛИЗ

Джонни Даймонд, корреспондент Би-би-си по делам королевской семьи

Это удивительно откровенное и неформальное, во многом личное заявление королевы.

Ее сожаление по поводу решения Гарри и Меган очевидно - она предпочла бы, чтобы они остались при своих нынешних ролях.

Но она также ясно дала понять, что они все еще являются членами королевской семьи, и семья будет ценить их по мере того, как они будут становиться более независимой парой.

Есть нерешенные вопросы - об их будущей роли в качестве членов королевской семьи, об отношениях с другими представителями двора, о том, кто и как будет платить, а также о том, как Гарри и Меган будут обеспечивать себя.

Есть еще много вещей, которые предстоит обсудить и о которых нужно договориться. Далеко не все может стать публичным.

Похоже, королева рассматривает это как процесс, а не единичное событие. Она пишет о переходном периоде, когда Гарри и Меган разделят свое время между Канадой и Великобританией.

Королева попросила принять решение в течение следующих нескольких дней. Но эти решения вполне могут быть пересмотрены в ближайшие месяцы и годы.

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