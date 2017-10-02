Елизавета II не разрешила снимать "Звездные войны" на своем газоне

В администрации парка журналистов BBC заверили, что решение было принято исключительно исходя из возможного ущерба для недвижимости. "Мы не смотрим на звездные имена или звездные фильмы", - говорится в комментарии.
Отметим, ранее парк площадью 5000 акров, включающий в себя лесные угодья, поля, лужайки, цветники и газоны, использовался для съемок нового фильма "Прощай, Кристофер Робин" и изображал Волшебный лес, в котором обитают Винни-Пух и его друзья. По данным издания, претендентов на съемки в королевских владениях немало, однако восемь из 10 заявок в итоге отклоняются.
"Звездные войны" слишком масштабны, так что риск для парка был слишком велик. К тому же съемочная группа претендовала на площадку, которая не подходит для большого количества людей. Нашим приоритетом является поддержание и защита Большого парка Виндзор, и мы идем навстречу съемочным группам только тогда, когда риск для парка минимален", - заверил представитель администрации.
Напомним, восьмой эпизод "Звездных войн" под названием "Последние джедаи" выйдет в мировой прокат 14 декабря. Он станет последним фильмом Кэрри Фишер, также в нем появится Марк Хэмилл в роли Люка Скайуокера. Режиссером и сценаристом картины стал Райан Джонсон, известный по фильму "Петля времени". Ожидается, что в эпизодических ролях в ленте появятся Том Харди, Джозеф Гордон-Левитт, а также британские принцы Уильям и Гарри. Съемки девятого эпизода поручены автору "Пробуждения силы" Джею Джею Абрамсу.
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