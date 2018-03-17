Королева Великобритании Елизавета II дала формальное согласие на брак принца Гарри и Меган Маркл, сообщает Daily Mail.
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В письме, направленном в Тайный совет Великобритании, она выражает одобрение в отношении предстоящей свадьбы своего "наидражайшего внука" и его невесты. Письмо аналогичного содержания, касавшееся бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон, было направлено в соответствующий орган за неделю до свадьбы.

Отмечается, что в предыдущем письме королева давала свое согласие на брак "нашего дражайшего внука" и "нашей верной и возлюбленной Кэтрин Элизабет Миддлтон". Однако в отношении невесты принца Гарри такая формулировка употреблена не была — в послании она названа по имени Рэйчел Меган Маркл.

Gazeta.ru
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