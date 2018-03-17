В письме, направленном в Тайный совет Великобритании, она выражает одобрение в отношении предстоящей свадьбы своего "наидражайшего внука" и его невесты. Письмо аналогичного содержания, касавшееся бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон, было направлено в соответствующий орган за неделю до свадьбы.

Отмечается, что в предыдущем письме королева давала свое согласие на брак "нашего дражайшего внука" и "нашей верной и возлюбленной Кэтрин Элизабет Миддлтон". Однако в отношении невесты принца Гарри такая формулировка употреблена не была — в послании она названа по имени Рэйчел Меган Маркл.