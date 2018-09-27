По словам Боярской, она и ее супруг Максим Матвеев очень любят детей. "Нам нравится посвящать маленькому человеку время, внимание. И чем больше в нашей семье будет детей, тем лучше, я буду счастлива и третьему ребенку, но не хочется ничего загадывать", — говорит Боярская.
Она уверена, что будет успевать все и с двумя детьми. "Когда у тебя появляются новые обстоятельства, жизнь сама вокруг них обустраивается. Да, станет больше дел, больше забот. Но, возможно, мы этого и не заметим", — планирует актриса.
Елизавета Боярская впервые рассказала о второй беременности
Актриса Елизавета Боярская окончательно перестала...
Сооснователь "Кино" о продаже паспорта Цоя: совершенно аморальный поступок
Сооснователь рок-группы «Кино» Алексей Рыбин...
Нюша показала поклонникам еще нерожденного малыша
Певица Нюша оказала своим поклонникам невероятный акт...
ФОТО: Обнаженное тело самой полной в мире модели всполошило фанатов (1)
Самая полная в мире плюс-сайз модель Тесс Холлидей...
Суд обязал Бритни Спирс платить алименты на содержание детей
В США завершился скандальный судебный процесс между...
TOP новостей
Исповедь работника магазина: условия труда здесь, как в лагере (26)
Тысячи жителей Литвы работают в торговых центрах,...
Минздрав Литвы опровергает информацию о некачественной вакцине от гриппа (2)
Дезинформация о некачественной вакцине от гриппа в...
Самолеты НАТО перехватили над Балтийским морем стратегические бомбардировщики РФ (57)
Истребители Германии и Бельгии перехватили два...
Президент: у глобализации есть и темная сторона (4)
В четверг, выступая в ООН , президент Литвы Даля...
В Вилкавишкисе бывший депутат бил палкой собаку
Выяснилось, что мужчина, который пришел в чужой двор и...