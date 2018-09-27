Елизавета Боярская впервые рассказала о второй беременности

По словам Боярской, она и ее супруг Максим Матвеев очень любят детей. "Нам нравится посвящать маленькому человеку время, внимание. И чем больше в нашей семье будет детей, тем лучше, я буду счастлива и третьему ребенку, но не хочется ничего загадывать", — говорит Боярская.

Она уверена, что будет успевать все и с двумя детьми. "Когда у тебя появляются новые обстоятельства, жизнь сама вокруг них обустраивается. Да, станет больше дел, больше забот. Но, возможно, мы этого и не заметим", — планирует актриса.