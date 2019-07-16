Певица возмущена поведением СМИ.
© RIA/Scanpix

Певица Елена Ваенга сделала заявление насчет слухов о своей болезни. Оказалось, что у нее был обычный насморк, а за границу артистка улетела на джазовый фестиваль. Ее серьезно возмутило поведение СМИ в этой ситуации. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

В комментариях к записи Ваенгу поддержала Алена Водонаева.

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