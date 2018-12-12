Елена Малышева призналась, что колет ботокс уже 20 лет

По словам телеведущей, первые процедуры она сделала еще 20 лет назад. "Я уже колю ботокс не знаю сколько лет. Нужно просто выбирать хорошего грамотного косметолога. Лет 19-20 точно колю. Когда эта технология появилась в России, я экспериментировала и с ботоксом, и гиалуроновой кислотой. Я считаю, что если есть возможность не состариться, ею нужно воспользоваться. Лучше не есть и не пить, чем ходить старой морщинистой бабкой. Очень я далека от идеи, что мои морщины — это лучшее, что я заработала", — заявила 57-летняя Малышева в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи".

При этом телеведущая подчеркивает, что у нее нет времени на уход за собой. "Каждый день в восемь утра мне нужно быть в "Останкино". И это при условии, что только в десять вечера я снимаю огромные каблуки и ухожу из кадра в гримерку. Именно поэтому с утра меня меньше всего беспокоит то, как я выгляжу, и где там мои морщинки", — заявила Елена Малышева.