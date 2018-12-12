По словам телеведущей, первые процедуры она сделала еще 20 лет назад. "Я уже колю ботокс не знаю сколько лет. Нужно просто выбирать хорошего грамотного косметолога. Лет 19-20 точно колю. Когда эта технология появилась в России, я экспериментировала и с ботоксом, и гиалуроновой кислотой. Я считаю, что если есть возможность не состариться, ею нужно воспользоваться. Лучше не есть и не пить, чем ходить старой морщинистой бабкой. Очень я далека от идеи, что мои морщины — это лучшее, что я заработала", — заявила 57-летняя Малышева в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи".
При этом телеведущая подчеркивает, что у нее нет времени на уход за собой. "Каждый день в восемь утра мне нужно быть в "Останкино". И это при условии, что только в десять вечера я снимаю огромные каблуки и ухожу из кадра в гримерку. Именно поэтому с утра меня меньше всего беспокоит то, как я выгляжу, и где там мои морщинки", — заявила Елена Малышева.
Елена Малышева призналась, что колет ботокс уже 20 лет
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