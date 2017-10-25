Елена Лядова ждет ребенка от Вдовиченкова?

Поводом для разговоров стал недавний совместный выход Еленны Лядовой и Владимира Вдовиченкова в свет. Супруги посетили премьеру фильма “Салют-2”, в котором главную роль сыграл Владимир. Для появления на публике Елена Лядова выбрала светлые брюки и свободный красный свитер. Собственно, именно он и привлек внимание бдительных журналистов.
А тут еще подтянулись и люди из близкого окружения Лядовой и Вдовиченкова. Так, Eg.RU со ссылкой на неких знающих людей утверждают, что Елена находится на четвертом месяце беременности. Якобы уже и пол будущего ребенка известен. По слухам, Вдовиченков и Лядова ждут девочку.
Отметим, что если эта информация верна, то будущий ребенок станет для Елены Лядовой первым, а для Владимира Вдовиченкова — третьим. У популярного актера есть 24-летний сын Леонид (от второй жены Анны) и 12-летняя дочь Вероника (от актрисы Ольги Филипповой).
Напомним, отношения Елены Лядовой и Владимира Вдовиченкова начались на съемочной площадке фильма Андрея Звягинцева “Левиафан”. О романе актеров стало известно весной прошлого года, когда в Каннах влюбленные перестали скрывать свои чувства.
Вскоре актеры скромно расписались в столичном ЗАГСе. Церемония, на которой присутствовали только самые близкие люди супругов, состоялась в начале 2015 года. На вручении премии “Ника” многие гости и репортеры заметили, что помолвочное кольцо на безымянном пальце Елены Лядовой сменилось классическим обручальным из желтого золота. Звезда “Левиафана”, не скрываясь, позировала с новым аксессуаром и таинственно улыбалась. Для Лядовой это первый брак, а для Владимира — четвертый.
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