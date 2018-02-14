Об этом она сообщила в своем Instagram, написав, что родила сына.

У Исинбаевой также есть дочь Ева, которая родилась в июне 2014 года.

A post shared by Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) on Feb 4, 2018 at 11:45am PST



A post shared by Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) on Dec 25, 2017 at 12:06am PST

