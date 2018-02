Доброе утро друзья! Спешу поделится с вами прекрасной новостью! В нашей семье случилось пополнение 🎉🎊 Я родила сына и стала дважды мамой 👸🏻! Огромное спасибо за ваши многочисленные поздравления и добрые слова! Очень приятно! Тем семьям, которые в скором времени собираются рожать желаю, удачи!!!🙏🏻

