На фотографии, опубликованной в официальном аккаунте в твиттере Мелании Трамп супружеская пара выглядит довольно счастливо и благополучно. Они держатся за руки, президент США одет в смокинг, его жена — в праздничное белое платье. Пара окружена новогодними деревьями и праздничными рождественскими украшениями Кросс Холла, специально выставленными к балу Конгресса, проходившему в субботу 15 декабря.

Эксперт по изучению языка тела, Патти Вуд посмотрел фотографию и высказал мнение, что отношения между президентской парой уже не такие крепкие, как это кажется на первый взгляд.

"Это ложное рукопожатие. Если вы посмотрите на ее руку, то увидите, что ее ладонь обогнула руку президента и слегка поднимает ее вверх. Но вы также можете увидеть, как большой палец президента выходит из рукопожатия, тем самым показывая, что Трамп не полностью поддерживает происходящее", — прокомментировал фотографию Вуд.

Он также заметил, что на фото нет сына Трампов Бэррона, который не присутствовал и на прошлогодней рождественской фотографии.

Merry Christmas from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump. @POTUS & @FLOTUS are seen Saturday, December 15, in their official 2018 Christmas portrait, in the Cross Hall of the White House in Washington, D.C. (Official White House Photo by Andrea Hanks) pic.twitter.com/nIuplZSDBe— Melania Trump (@FLOTUS) 18 декабря 2018 г.