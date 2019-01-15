Пару сейчас можно часто увидеть вместе на различных мероприятиях. А на днях Виталина и Прохор поделились снимком и видео в постели, поздравив подписчиков со Старым Новым годом .
Напомним, Прохор Шаляпин стал широко известен после своей женитьбы на предпринимательнице Ларисе Копенкиной, которая была на 28 лет старше певца. Экс-супруга Армена Джигарханяна, которой исполнилось 40 лет, старше Шаляпина на 5 лет.
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Друзья, со Старым Новым годом !🎄 #всемлюбви #берегитесебяисвоихблизких #будтесчастливы #lovemylfe ❤️
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