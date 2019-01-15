Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цимбалюк-Романовская без стеснения делится в соцсетях снимками, на которых ее можно увидеть в постели с певцом Прохором Шаляпиным.
© Instagram.com nuotr.

Пару сейчас можно часто увидеть вместе на различных мероприятиях. А на днях Виталина и Прохор поделились снимком и видео в постели, поздравив подписчиков со Старым Новым годом .

Напомним, Прохор Шаляпин стал широко известен после своей женитьбы на предпринимательнице Ларисе Копенкиной, которая была на 28 лет старше певца. Экс-супруга Армена Джигарханяна, которой исполнилось 40 лет, старше Шаляпина на 5 лет.

SHOWTIME!
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Молодая подруга рассказала об отношениях с Джигарханяном

Избранница легендарного актера Армена Джигарханяна...

Знаменитости

Звезда "Стражей Галактики" обручился с дочкой Шварценеггера

Голливудский актер Крис Пратт обручился с 29-летней...

Экс-жена Джигарханяна публикует постельные фото с Прохором Шаляпиным (3)

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина...

ФОТО: Бузова похвасталась подарком фаната за 120 тысяч евро (3)

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова...

ФОТО: Дима Билан кардинально сменил имидж (2)

На протяжении длительного времени Дима Билан...

Стали известны подробности болезни, убившей Криса Кельми

Крис Кельми ушел из жизни 1 января поздно вечером....

TOP новостей

Президентские выборы в Литве на этот раз не обойдутся без интриги (52)

Приближающиеся президентские выборы в Литве будут...

Brexit побуждает эмигрантов возвращаться в Литву (27)

Действующий в Лондоне литовский детский сад-школа Obelele...

Лукашенко назначил нового посла: Беларусь Литве очень пригодится (10)

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о...

Депутат парламента Литвы получил из ДГБ информацию о Revolut: есть обоснованное беспокойство (13)

Полученные из Департамента госбезопасности ( ДГБ )...

В начале года началась небольшая неразбериха: родители озадачены вопросом "детских" денег (3)

В начале года воспитывающие детей родители...