В stories социальной сети Instragram Седокова сделала перепост фотографии, которую ранее уже опубликовал спортсмен. Анна лишь добавила к снимку, на котором пара снята со спины держащейся за руки, надпись: "Ведь мы до самого конца по одному пути…".
Впрочем, наблюдательные пользователи уже рассекретили Седокову на фото, так как на ней был костюм принадлежащего Анне бренда LA Story, который она часто рекламирует в своем профиле.
Предположительный роман Яниса Тиммы с Анной Седоковой вызвал скандал. После того, как в СМИ попали их совместные снимки, спортсмен сообщил в соцсетях, что уже полгода не живет с женой и мамой его годовалого сына Саной. Та в ответной публикации заявила, что полгода назад Янис начал ей изменять с Седоковой, а теперь заблокировал банковские карты и пригрозил выселить вместе с ребенком из квартиры, если она не подпишет документы о разводе.
Несколько дней назад Седокова поделилась в соцсетях сообщением, что уже не одинока, правда, тогда не стала говорить, с кем именно у нее отношения.
Экс-"ВИА-Гра" Седокова подтвердила роман с латвийским баскетболистом Тиммой
36-летняя украинская певица и бывшая участница группы...
СМИ: У известного российского рэпера Басты был вид на жительство в Литве
У известного российского рэпера Василия Вакуленко -...
Стендап-комик рассказал об изнанке КВН: "Деньги понятно кому уходят"
Известный стендап-комик Нурлан Сабуров рассказал Юрию...
TOP новостей
На каких автомобилях ездят литовские депутаты парламента, которые будут решать вопрос введения налога (57)
От машинки за 38 000 евро до рядовой серой Škoda – такими...
Мэр столицы: вильнюсцы, правительство снова нас наказывает (9)
"Налог, якобы, введен для богатых, но в итоге коснется он...
В аварии погибла мать бывшего главы МИД Литвы Ушацкаса (7)
В Укмерге в дорожно-транспортном происшествии...
Комитет парламента Литвы: для начала расследования по вопросу Розовой информации достаточно (12)
Комитет Сейма Литвы по национальной безопасности и...
Спор на железной дороге: россияне велели не использовать оборудование, литовцы сожалеют, что с ними связались (23)
Российская компания "Техносвар" требует от литовской...