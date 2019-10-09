Экс-"ВИА-Гра" Седокова подтвердила роман с латвийским баскетболистом Тиммой

В stories социальной сети Instragram Седокова сделала перепост фотографии, которую ранее уже опубликовал спортсмен. Анна лишь добавила к снимку, на котором пара снята со спины держащейся за руки, надпись: "Ведь мы до самого конца по одному пути…".

Впрочем, наблюдательные пользователи уже рассекретили Седокову на фото, так как на ней был костюм принадлежащего Анне бренда LA Story, который она часто рекламирует в своем профиле.

Предположительный роман Яниса Тиммы с Анной Седоковой вызвал скандал. После того, как в СМИ попали их совместные снимки, спортсмен сообщил в соцсетях, что уже полгода не живет с женой и мамой его годовалого сына Саной. Та в ответной публикации заявила, что полгода назад Янис начал ей изменять с Седоковой, а теперь заблокировал банковские карты и пригрозил выселить вместе с ребенком из квартиры, если она не подпишет документы о разводе.

Несколько дней назад Седокова поделилась в соцсетях сообщением, что уже не одинока, правда, тогда не стала говорить, с кем именно у нее отношения.