Экс-супруга актера Марата Башарова Екатерина Архарова родила сына, сообщил в Instagram ее нынешний муж Артем Илясов.
© RIA / Scanpix

Ребенок стал для 44-летней актрисы первенцем. "Моя родная Катюша, спасибо за сына! Теперь я папа... самый счастливый папа на свете!" — подписал бизнесмен фотографию, сделанную в коридоре роддома.

Как назвали малыша, родители пока не раскрывают.

С 2014 по 2015 год Екатерина Архарова была замужем за актером Маратом Башаровым. Причиной развода стало избиение, в результате которого Архарова получила серьезные травмы и переломы.

Статьи по теме:
Бывшая жена опровергла новость о воссоединении с Башаровым
"Стыдно в этом жить": избитая жена рассталась с алкоголиком Башаровым  (1)

После развода актер снова женился - на поклоннице Елизавете Шевырковой, которая родила от Башарова сына. В начале этого года она ушла от артиста, причиной снова стало агрессивное поведение Башарова в состоянии алкогольного опьянения.

View this post on Instagram

A post shared by Екатерина Архарова (@arharovakatya) on Aug 15, 2019 at 4:21am PDT
Gazeta.ru
Статьи по теме:

Марата Башарова лишили работы после избиения жены

Продюсеры спектакля "День сюрпризов" решили найти...

Знаменитости

Экс-супруга Марата Башарова родила первенца

Экс-супруга актера Марата Башарова Екатерина Архарова...

Волочкова порадовала фанатов топлес-фотосессией (2)

Российская танцовщица Анастасия Волочкова ,...

Евгений Петросян отдыхает в Крыму вместе со своей любовницей (1)

Юморист "засветился" в сторис на странице Татьяны...

Подпись Жанны Фриске в договоре с "Русфондом" назвали подделкой

Подпись певицы Жанны Фриске в договоре с фондом помощи...

Звезду "Секса в большом городе" затравили за отказ сниматься в продолжении (1)

Актриса Ким Кэтролл, получившая известность благодаря...

TOP новостей

Подготовка к открытию БелАЭС: правительство обещает выделить средства на йод в таблетках

Готовясь к открытию Островецкой АЭС в Беларуси ,...

Владимир Скрипов. Эстония: обыкновенное миниатюрное чудо (12)

Этой весной я побывал в Риге и Таллине, получив после...

Президент Литвы отклонил кандидатуру Валанчюса в судьи ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа отклонил...

Погода: Литву захлестнёт новая волна жары (30)

В пятницу днём погоду в Литве обусловит антициклон....

Застой немецкой экономики: у Литвы есть как возможности, так и риски (6)

В то время как экономика Германии во втором квартале...