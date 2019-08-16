Экс-супруга Марата Башарова родила первенца

Ребенок стал для 44-летней актрисы первенцем. "Моя родная Катюша, спасибо за сына! Теперь я папа... самый счастливый папа на свете!" — подписал бизнесмен фотографию, сделанную в коридоре роддома.
Как назвали малыша, родители пока не раскрывают.
С 2014 по 2015 год Екатерина Архарова была замужем за актером Маратом Башаровым. Причиной развода стало избиение, в результате которого Архарова получила серьезные травмы и переломы.
После развода актер снова женился - на поклоннице Елизавете Шевырковой, которая родила от Башарова сына. В начале этого года она ушла от артиста, причиной снова стало агрессивное поведение Башарова в состоянии алкогольного опьянения.
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Моя родная ❤️Катюша, спасибо за сына!!!! Теперь я папа.... самый счастливый папа на свете! Господи, спасибо!
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