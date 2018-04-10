72-летняя экс-супруга певца Элвиса Пресли Присцилла в новом интервью рассказала, что ее супруг "понимал, что делал", принимая в больших дозах официально прописанные ему медицинские средства. Часть беседы с Присциллой Пресли, говорящей о муже в новом документальном фильме, опубликовал портал NME.
Elvis Presley
© Scanpix

Элвис Пресли скончался от сердечного приступа в 1977 году в возрасте 42 лет — через четыре года после развода с Присциллой. Причиной смерти была названа передозировка медикаментов, от которых у певца выработалась наркотическая зависимость.

"Все спрашивают, почему никто ему не помог? Это неправда. Близкие пытались, но Элвису Пресли нельзя было приказывать. Тебя просто вышвырнули бы, как драную кошку", — вспоминает Присцилла.

Присцилла и Элвис Пресли были женаты с 1967 по 1973 год. Присцилла, в которую названный журналистами "королем рок-н-ролла" певец влюбился, когда ей было 14 лет, стала единственной женой Элвиса.

Gazeta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Знаменитости

Экс-супруга Элвиса Пресли рассказала о его проблемах с наркотиками

72-летняя экс-супруга певца Элвиса Пресли Присцилла в...

ФОТО: Волочкова снова радует поклонников шпагатом и бикини

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала...

Названы худшие фильмы лучших режиссеров

Портал Business Insider (BI) составил рейтинг худших фильмов,...

Принц Гарри и его невеста Меган Маркл отказались от свадебных подарков (1)

Принц Гарри и его невеста Меган Маркл обратились к...

Студенты-гинекологи сняли пародию на клип Бузовой

Пародия на клип Ольги Бузовой "Мало половин", снятая...

TOP новостей

Сквернялис признал: Литва все еще в "черном" списке Евросоюза (6)

Несмотря на положительные тенденции на рынке занятости...

Глава банка Revolut, который идет в Литву: у нас нет ничего общего с российскими властями (17)

"Мы делаем бизнес и политикой не занимаемся", – сказал...

Декларирование доходов: где можно заполнить декларацию

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) сообщает,...

Новые поправки: в подготовительный класс – с пяти лет

В Литве узаконили поправки к закону об образовании. Их...

Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери и увезли в безопасное место (21)

Юлию Скрипаль выписывают из больницы в...