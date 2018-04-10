Экс-супруга Элвиса Пресли рассказала о его проблемах с наркотиками

Элвис Пресли скончался от сердечного приступа в 1977 году в возрасте 42 лет — через четыре года после развода с Присциллой. Причиной смерти была названа передозировка медикаментов, от которых у певца выработалась наркотическая зависимость.

"Все спрашивают, почему никто ему не помог? Это неправда. Близкие пытались, но Элвису Пресли нельзя было приказывать. Тебя просто вышвырнули бы, как драную кошку", — вспоминает Присцилла.

Присцилла и Элвис Пресли были женаты с 1967 по 1973 год. Присцилла, в которую названный журналистами "королем рок-н-ролла" певец влюбился, когда ей было 14 лет, стала единственной женой Элвиса.