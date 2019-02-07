Экс-невеста Баскова родила первенца

Об этом 35-летняя экс-невеста певца Николая Баскова сообщила в Instagram, опубликовав снимок в майке с надписью "It's a baby boy".
По "официальной" версии, отец ребенка - Игорь Булатов, бывший вице-президент группы компаний "Ташир", принадлежащей его экс-тестю Самвелу Карапетяну. Как сообщалось в прессе, дочь бизнесмена Татевик Карапетян подала на развод с Булатовым, узнав о его отношениях с Лопыревой. В браке родились двое детей.
Как пишет StarHit, узнав об интересном положении, Виктория, кроме Игоря Булатова, сообщила еще двум мужчинам, что они скоро станут папами - высокопоставленному чиновнику Виталию Мутко и предпринимателю Годе Нисанову.
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