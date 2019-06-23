Подробности вояжа балерины в Анапу.
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Стали известны подробности недавних гастролей Анастасии Волочковой в Анапе. Ранее мэр города уже объявил, что местные власти не будут спонсировать выступление балерины, однако та все равно показала местным жителям представление, причем за свой счет.

В целях экономии, Волочковой пришлось жить в Анапе в обычном отеле, а летела артистка в город эконом-классом. Сотрудники Анастасии сообщили, что знаменитость не смогла позволить себе визажиста и стилиста, поэтому макияж сделала себе сама, расположившись между рядами в зрительном зале.

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Журналисты также отметили, что по возвращении с гастролей балерина прошла не через VIP-выход, за который нужно платить отдельно, а спокойно ждала очереди в общей толпе. Многочисленные букеты цветов артистка несла в руках вместе с ассистентом.

Волочкова уже заявила, что хотела бы устроить полномасштабные гастроли с новым представлением, однако пока на раскрутку нет денег, и нужно искать инвестора. Номер показали только один раз.

SHOWTIME!
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