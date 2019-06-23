Стали известны подробности недавних гастролей Анастасии Волочковой в Анапе. Ранее мэр города уже объявил, что местные власти не будут спонсировать выступление балерины, однако та все равно показала местным жителям представление, причем за свой счет.
В целях экономии, Волочковой пришлось жить в Анапе в обычном отеле, а летела артистка в город эконом-классом. Сотрудники Анастасии сообщили, что знаменитость не смогла позволить себе визажиста и стилиста, поэтому макияж сделала себе сама, расположившись между рядами в зрительном зале.
Журналисты также отметили, что по возвращении с гастролей балерина прошла не через VIP-выход, за который нужно платить отдельно, а спокойно ждала очереди в общей толпе. Многочисленные букеты цветов артистка несла в руках вместе с ассистентом.
Волочкова уже заявила, что хотела бы устроить полномасштабные гастроли с новым представлением, однако пока на раскрутку нет денег, и нужно искать инвестора. Номер показали только один раз.
Прохор Шаляпин признался, что их отношения с Цымбалюк-Романовской были пиар-ходом
Однако затем чувства вспыхнули по-настоящему.
Эконом-класс и дешевая гостиница: у Анастасии Волочковой проблемы с финансами? (2)
Подробности вояжа балерины в Анапу.
TOP новостей
Курорты литовского взморья предлагают множество новых развлечений: чем заняться, отдыхая у моря?
Лето на литовском побережье это не только море,...
"Могучей четвёрке" литовских торговых сетей поддаются любые границы (54)
Когда едешь по Польше , рябит от имен зарубежных...
Какую сумму положить в конверт на свадьбу? Необходимо знать два аспекта (6)
Какую сумму необходимо положить в конверт, если пара,...
Что делать, если вы потеряли водительские права: процедура проще, чем кажется
В среднем около 1150 водителей в месяц обращаются в Regitra...
В России начались акции против политических репрессий и фабрикации уголовных дел (14)
Во Владивостоке и Хабаровске прошли первые из более...