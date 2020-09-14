Екатерина Климова в бикини сделала стойку на голове

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Прекрасной форме российской актрисы театра и кино Екатерины Климовой в очередной раз позавидовали тысячи женщин после того, как она в Stories своего Instagram похвасталась стойкой на голове. 42-летняя знаменитость наслаждается отдыхом в отеле категории «5 звезд» турецкого курорта Сиде.
На опубликованном в социальной сети фото звезда стоит на голове в белом купальнике посреди зала гостиничного спа-комплеса. В хаммаме Климова продемонстрировала чудеса акробатики.
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