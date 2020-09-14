Екатерина Климова в бикини сделала стойку на голове

Скопировать ссылку Екатерина Климова в бикини сделала стойку на голове

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Прекрасной форме российской актрисы театра и кино Екатерины Климовой в очередной раз позавидовали тысячи женщин после того, как она в Stories своего Instagram похвасталась стойкой на голове. 42-летняя знаменитость наслаждается отдыхом в отеле категории «5 звезд» турецкого курорта Сиде.

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