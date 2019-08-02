Егору Криду запретили въезд в Украину

«В отношении запрашиваемого вами гражданина Российской Федерации сообщаем, что в феврале 2016 года СБ Украины принято решение о запрете въезда ему на территорию Украины сроком на 5 лет», — сообщили в Службе безопасности Украины в ответе на запрос СМИ.
Запрет введен из-за того, что Крид с 2015 года давал концерты в Крыму. Впрочем, обычно за нарушение правил въезда на территорию Украины запрещают въезд лишь на три года.
В 2016 году Крид прилетел в Украину из Санкт-Петербурга (с пересадкой в Минске), но ему отказали в пересечении границы. Скорее всего решение о запрете было принято именно тогда, но о нем стало известно лишь в 2019-м
На данный момент въезд на территорию Украины запрещен для 37,5 тысяч человек, среди которых 9,3 тысячи граждан России.
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