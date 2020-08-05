Ефремов был недоволен поведением адвоката, который "показывает материалы дела по телевидению" и заявляет, что Ефремов "якобы признал свою вину". Но больше всего актера возмутило то, что защитник заявил на камеры: Ефремов во время прошлого закрытого заседания "сидел и подхрюкивал".
- Мне не обидно, поскольку я являюсь болельщиком «Спартака», но у меня есть дети, - сделал заявление Ефремов. Видимо, артист пытался этим самым сказать, что как болельщик привык к любым оскорблениям.
- Зачем вы такое говорите? Он что, свинья? - вставил реплику его защитник Пашаев.
А прокурор тем временем начал читать обвинительное заключение.
В первых же строках: «Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения». Кстати, гражданская жена погибшего Ирина Стерхова и адвокат этого уже не услышали, так как удалились из зала после отказа судьи предоставить женщине статус потерпевшей.
«Поломанные ребра, разрывы внутренних органов - кишечник, желудок. Переломы голеней, коленей, голеностопных суставов, бедренных костей» - это травмы, которые в результате пьяного наезда Ефремова получил Захаров. В эти секунды актер, который и без того небольшого роста, кажется, стал ещё ниже. Слушая жуткие подробности, он как будто съёжился и старался быть незаметным.
- Вам понятно? – спросила судья.
- Да.
- Вы признаете свою вину?
- Нет, - уверенно сказал актер.
- Он не признает свою вину, потому что не помнит, что там было. В связи с этим Ефремов свою вину не признает. Ничего не знает, не помнит, - сказал Пашаев.
- Я ничего не помню. – подтвердил Ефремов.
Вообще слышимость зале очень плоха. А Ефремов еще к тому же говорит очень тихо.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Специалист: беспокойство вызывают случаи заболевания, которые не получается отследить (6)
Представитель Национального центра общественного...
Представитель полиции сказал, за что человека могут задержать даже в магазине: если не выполняет требования (95)
В передаче "День на Delfi" речь шла о том, как сейчас...
Выборы президента Беларуси и экзитпол в Литве: если вы хотите перемен, для этого нужно что-то делать (8)
4 августа стартовало досрочное голосование на...
Ситуация в Польше ухудшается: эпидемиологи рекомендуют отказаться от поездок (1)
Ситуация в Польше очень неблагоприятная и...
Критика в адрес Вильнюса: запуск БелАЭС приближается, а мы не знаем, готовы ли к этому
Есть сведения, что БелАЭС в Островце запустят в...