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Актер Михаил Ефремов и певица Ольга Бузова стали самыми обсуждаемыми в социальных сетях артистами 2020 года. Об этом сообщает соцсеть "Одноклассники" со ссылкой на собственное исследование.
Ефремов и Бузова стали самыми обсуждаемыми артистами 2020 года
© Sputnik / Scanpix

Ефремов возглавил топ обсуждаемых актеров из-за смертельного ДТП с его участием, которое произошло в центре Москвы летом, и последовавших за аварией суда и тюремного заключения. В актерский топ-10 также вошли Павел Деревянко, Константин Хабенский, Александр Петров, Дмитрий Нагиев, Виктория Исакова, Ирина Пегова, Марина Александрова, Ольга Кузьмина и Кристина Асмус.

Бузова стала первой в топе музыкантов. За ней следуют рэпер Василий Вакуленко (Баста), поп-исполнитель Дима Билан, украинская поп-группа Artik & Asti и певица Полина Гагарина. Замыкают музыкальный рейтинг самых обсуждаемых артистов Леонид Агутин, Тимати, Сергей Шнуров, NILETTO и Zivert.

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