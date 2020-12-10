Ефремов и Бузова стали самыми обсуждаемыми артистами 2020 года

Ефремов возглавил топ обсуждаемых актеров из-за смертельного ДТП с его участием, которое произошло в центре Москвы летом, и последовавших за аварией суда и тюремного заключения. В актерский топ-10 также вошли Павел Деревянко, Константин Хабенский, Александр Петров, Дмитрий Нагиев, Виктория Исакова, Ирина Пегова, Марина Александрова, Ольга Кузьмина и Кристина Асмус.
Бузова стала первой в топе музыкантов. За ней следуют рэпер Василий Вакуленко (Баста), поп-исполнитель Дима Билан, украинская поп-группа Artik & Asti и певица Полина Гагарина. Замыкают музыкальный рейтинг самых обсуждаемых артистов Леонид Агутин, Тимати, Сергей Шнуров, NILETTO и Zivert.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор рассказал о самой молодой жертве коронавируса в Литве (15)
Коронавирус унес жизнь 27-летнего мужчины. Человек...
Литовская полиция: на несоблюдающих правила карантина могут жаловаться соседи (76)
В среду в Литве в силу вступили ужесточенные правила...
Бизнес как в лихие 90-ые: на берегу одного из красивейших озер Литвы предлагают участки земли, которых пока нет (14)
Бизнес как в лихие 90-ые. Кажется, такая ситуация...
Президент Литвы призывает жителей добровольно соблюдать более строгие ограничения (25)
Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что...
ВРИО главы Минздрава Литвы от бессилья опускает руки: кажется мы хотим уничтожить себя (28)
ВРИО главы Минздрава Литвы Аурелиюс Верига ,...