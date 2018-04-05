Легенде советской и российской эстрады 80 лет. Слухи о ее госпитализации появились накануне, позже сама Пьеха заявила РБК: "Увезли с обострением бронхита, я с трудом говорю. Но делают капли, уколы, так что все будет хорошо".

По данным ТАСС, певицу госпитализировали в многопрофильную больницу N2 (Выборгский район Петербурга) еще три дня назад. Агентству она заявила, что "скоро собирается выздоравливать".

В прошлом году Эдите Пьехе исполнилось 80 лет. В день ее юбилея российский лидер Владимир Путин наградил артистку орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Тогда в интервью изданию "СтарХит" Пьеха с иронией говорила: "Знаете, мне уже 80 лет - должно же что-то поболеть уже, да? Так-то я всегда держалась, а тут стало немного хуже, но ничего, я все еще любима, продолжаю выступать, дарить радость зрителям. А здоровье - я занимаюсь им, езжу к нашим врачам, к западным специалистам, мы решаем проблемы".