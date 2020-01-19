Вот уже несколько недель поклонники обсуждают свежие фото Аллы Борисовны. На них 70-летняя артистка выгладит намного моложе своих лет. Большинство обывателей уверены, что Пугачева что-то сделала с лицом, возможно, пластику.
О том, что звезда легла под нож хирурга говорит и Лена Миро. По словам обозревательницы, как женщина она понимает стремление Аллы Пугачевой стать юной нимфой, однако то, во что превратила себя Примадонна, уже выходит за рамки нормального.
"Объективно лицо Алки выглядит будто его натянули сзади – аж глаза у старухи вылезли из орбит. У меня есть стойкое подозрение, что сзади, после натяжки, отрезали полтора-два квадратных метра излишков кожи. Или завязали их на макушке бантиком под париком", – написала Миро в личном ЖЖ.
ена подчеркнула, что с возрастом у людей "едет кукушечка". Некоторые приносят котов и разводят в подъезде гадюшник, другие забывают о гигиене. Алла Пугачева, по словам блогера, тоже страдает от старческой деменции.
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